Yurt içinde gözler Merkez Bankası’na çevrildi

POWELL ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLI

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Banka'nın enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bunu gerçekleştirene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonu düşürmenin acılı olacağını vurgulayarak, "Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor, yoksa sonra daha fazla acı çekeriz. Keşke bunu yapmanın acısız bir yolu olsaydı ama yok. Bizim ihtiyacımız olan enflasyonda anlamlı bir şekilde aşağı yönlü baskı oluşması. Bunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Gelecek dönem faiz artırımlarının açıklanacak verilere bağlı olacağını aktaran Powell, toplantıdan toplantıya karar vermeye devam edeceklerini kaydetti.

TAHVİL PİYASALARINDA DA ÇIKIŞLAR HIZLANDI

Gelişmelerin ardından, para piyasası fiyatlamalarında Fed'in gelecek ay da 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 69'a yükselirken, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,62'yle Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,55'te dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,14'ü test etti. Dolara olan talebin güçlenmesi ile diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da artarken, dolar endeksi yükselişini sürdürerek 111,8 ile 20 yılın zirvesine çıktı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında negatif bir seyir izlendi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,7'lik, Nasdaq endeksi de yüzde 1,8'lik değer kaybıyla yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilerken, endeks vadeli kontratların yeni güne de düşüşle başlaması dikkati çekiyor.