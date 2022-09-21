Fed faiz kararı belli oldu: 3. kez 75 puanlık artırım geldi

Fed Eylül 2022 toplantısı sonrası 75 baz puan faiz artışı yaptı. Fed faiz kararıyla birlikte ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı.

Fed Enflasyon ve işsizlik beklentileri yukarı yönlü güncellenirken, bu yılın büyüme beklentisinde aşağı yönlü sert bir revizyon yapıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti.

Karar oybirliği ile alındı.

Karar metninde önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirme yeniden kullanıldı. Metinde yüzde 2 hedefine dönme kararlılığı da vurgulandı.

Fed yetkililerinin bu yıl için faiz beklentisi yüzde 4,4; 2023 sonu için ise yüzde 4,6 olarak kaydedildi. Bu beklenti Kasım ayındaki toplantıda da 75 baz puanlık faiz artışının masada olduğuna işaret etti.

Faiz kararıyla birlikte Fed'in ekonomik verilere yönelik projeksiyonları da yayımlandı. Buna göre Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi olan PCE enflasyonu beklentisi 2022 için yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e yükseltildi. Bu veriye ilişkin 2023 beklentisi de yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıkarıldı.

Fed işsizlik ile ilgili beklentilerini de yukarı çekti. Fed'in projeksiyonlarında 2022 yılında ABD'de işsizlik beklentisi Haziran ayında yapılan öngörülere göre yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıktı. 2023 için işsizlik beklentisi ise yüzde 3,9'dan yüzde 4,4'e yükseltildi.

Büyüme beklentilerinde ise bu yıl için aşağı yönlü sert bir revizyon yapıldı. 2022 için Haziran ayında yaptığı projeksiyonlarda ABD ekonomisinin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngören Fed bu beklentisini yüzde 0,2'ye çekti. 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye indirildi.

BEKLENTİ 75 BAZ PUAN OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Genel beklenti, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 3. ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Diğer taraftan, piyasalarda 100 baz puanlık artış beklentisi yüzde 20 olarak fiyatlanmıştı. Bu, 1980'li yıllardaki Paul Volcker döneminden beri en agresif sıkılaşma döngüsü oldu.

ABD'DE ENFLASYON AĞUSTOS'TA BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ağustos'ta enflasyon yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemiş ve aylık olarak yüzde 0,1 artmıştı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması, aylık ise yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Bu durum Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirmişti.