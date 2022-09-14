Borsa İstanbul’da kar realizasyonları görülüyor

EN ÇOK KAZANDIRAN YÜZDE 0,27'YLE İNŞAAT OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 3,55 ve holding endeksi yüzde 0,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren bankacılık, en çok kazandıran yüzde 0,27'yle inşaat oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ İSE 138,1 MİLYAR LİRA İLE REKOR KIRDI

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 138,1 milyar lira ile rekor kırdı.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.