CoinO’da Yaza 2.000 TL’lik Merhaba Kampanyası Başladı! Şimdi Keşfedin!

Kampanya yalnızca yeni kullanıcılar için geçerlidir ve ilk 500 kişi ile sınırlıdır. Kampanyaya 19.06.2025 saat 15.00 ile 24.06.2025 saat 15.00 tarihleri arasında katılabilirsiniz. Kampanya şartlarını 26.06.2025 saat 15.00 tarihine kadar tamamlayabilirsiniz. USDT/TRY, USDC/TRY, TRX/TRY işlem çiftleri hariçtir. Bakiye, kampanya bitimini takiben 27.06.2025 ile 30.06.2025 tarihleri arasında tanımlanır. Şartları tamamlayan ilk 500 kişi 1.000.000 TL'lik Bakiye Havuzu'ndan eşit bir biçimde yararlanacaktır.

Detaylı bilgi ve koşullar için coino.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

COİNO KİMDİR?

Güçlü yazılım ve altyapısı ile yola çıkan yepyeni bir kripto varlık alım satım platformuyuz.

CoinO sizinle, geleceğin bir parçası olmayı amaçlıyor. Kripto para dünyasında yeni bir soluk ve güçlü bir dinamizm oluşturmak vizyonuyla kararlı bir şekilde yola çıktık.

Kullanıcı ile güçlü bir bağ kurmak, onları hızlı bir şekilde kripto varlıklarla buluşturmak; kripto paralar hakkında doğru bilgi aktarmak, tüm ihtiyaçlara cevap vermek misyonu ile hareket ediyoruz.

Herkesin güvenle ulaşabildiği, katma değerler üreten, başarısını globale taşıyan bir firma olmayı hedefliyoruz. Kripto varlıkların kullanıldığı geleceğin bir parçası olmak için atılımlar gerçekleştiriyoruz.

"KRİPTO VARLIK PİYASASI YASA VE MEVZUATLARINA UYUMLUYUZ"

Türkiye'de kripto varlık sektöründeki düzenleyici çerçeve, yeni tebliğ ile önemli bir dönüşüm geçirdi. Düzenlemeler yatırımcı güvenliğini artırmayı ve sektörde şeffaflığı sağlamayı hedeflerken, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının operasyonel standartlarını da yükseltiyor. Bu gelişmeler ışığında, bizde yerli kripto platformlarından biri olarak CoinO'da düzenlemelere uyum sürecindeki çalışmalarımıza son hızıyla devam ediyoruz.

CoinO olarak, yeni düzenlemelere ilişkin yaklaşımımızı net bir şekilde ortaya koyduk.

13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi bu düzenlemelere tam uyumlu şekilde sürdürüyoruz. MASAK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Platformun öncelikleri arasında güvenli ve şeffaf bir hizmet sunmak yer alıyor. Bizim için en büyük öncelik, güvenli, şeffaf ve yasal çerçevede bir hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda faaliyetlerimize kararlılıkla devam ediyoruz.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARINA SUNULAN ALTYAPI GÜVENCESİ

CoinO olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımıza, platformun güçlü altyapısına sahip olduğu ve düzenlemelere uyum konusundaki kararlı olduğumuzu belirtiyoruz. CoinO, güçlü altyapısı ve düzenlemelere tam uyumu sayesinde, yatırımcılarına güvenilir ve sürdürülebilir bir ekosistem sunmaya devam ediyor.

Platformda kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, Grid Trade ve Hızlı Al-Sat gibi yenilikçi işlem seçenekleriyle piyasada rekabetçi bir pozisyon almayı hedefliyoruz. Ayrıca, rekabetçi işlem maliyetleri ve düşük gecikme süreleriyle kullanıcılarımıza pratik bir işlem ortamı sağlıyoruz.

KRİPTO PARA SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ VE COİNO

Türkiye'deki kripto varlık sektörünün düzenlemelerle birlikte daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya kavuşması bekleniyor. Bu dönüşüm sürecinde, CoinO gibi düzenlemelere uyum konusunda proaktif davranan platformların sektördeki konumlarını güçlendireceği değerlendiriliyor.

CoinO, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yüksek güvenlik önlemleriyle desteklenen altyapısı sayesinde kullanıcılarına istikrarlı bir yatırım deneyimi sunmayı taahhüt ediyor. Platform yetkilileri, bu süreçte kullanıcıların her türlü soru ve geri bildirimleri için destek ekibinin her zaman hazır olduğunu vurguladı.

"Herkes İçin O, CoinO!"



*Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.

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