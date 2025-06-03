Samet Koç: “Yeşil hidrojen masraf değil, yeni ihracat gücümüz olacak”

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki en büyük engellerden birinin bürokratik süreçler olduğunu belirten Samet Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "izin süreçlerini kısaltacağız" açıklamasını "yatırım ortamını canlandıracak bir stratejik dokunuş. Özellikle enerji gibi yüksek sermayeli projelerde zaman, maliyettir. Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımı, yatırımcının karşısında değil, yanında bir devlet vizyonunun net göstergesidir. Süper izin konusunda hızlı adımlara sektörün ihtiyacı bulunuyor" olarak değerlendirdi.

CBAM BİR REGÜLASYON DEĞİL, MALİYET DUVARI

Samet Koç, Avrupa Birliği'nin 2026 itibarıyla uygulamaya başlayacağı CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) düzenlemesinin Türk ihracatçıları için yeni bir maliyet riski yarattığını vurguladı. Koç: "Bugün ton başına karbon maliyeti 50 avroya kadar çıkabilir. Bu, yüksek karbon salımı yapan şirketler için doğrudan ihracat kaybı demek. Özellikle çimento ve demir-çelik sektöründe bu risk %20'lere ulaşıyor. CBAM, basit bir regülasyon değil, iş modeline müdahaledir." diyerek uyardı. Koç, Türkiye'nin CBAM kapsamındaki ihracatının %60'ını AB'ye yaptığını hatırlatarak, "Yeşil dönüşüm artık ticari bir gereklilik" dedi.

YEŞİL HİDROJEN, KARBON VERGİSİNDEN UCUZ OLACAK

Solwie Energy CEO'su, çözümün yeşil hidrojen yatırımlarında olduğunu vurguladı. Kamuoyunda bu yatırımın "pahalı" olarak algılandığını ama verilerin bu algıyı çürüttüğünü belirtti. Koç: "Türkiye 2035'e kadar hidrojen üretim maliyetini 2,4 USD/kgH'nin altına, 2053'te ise 1,2 USD/kgH seviyesine indirmeyi hedefliyor. Bu maliyet, karbon vergisinden daha düşük. Yani yeşil hidrojen aslında daha ucuz." İfadesini kullandı. Koç sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ödeyeceğiniz karbon maliyeti geri dönüşsüz bir giderken, yeşil hidrojen yatırımı size sadece rekabet gücü değil, aynı zamanda sürdürülebilir itibar kazandırır. İhracatçının geleceği için bu tercihten başka yol yok."

RÜZGAR ENERJİSİNDE BÖLGESEL KALKINMA ETKİSİ BÜYÜK

Solwie Energy'nin rüzgar enerjisi yatırımlarının yalnızca elektrik üretimi olmadığını söyleyen Koç, bu projelerin aynı zamanda bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline geldiğini belirtti: "Bir türbinin gölgesi yalnızca elektrik üretmez; istihdam yaratır, sanayi getirir, yaşam standardını artırır. Enerji üretmek bir hedef değil, araçtır." şeklinde konuştu.

SPORA YATIRIM DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN PARÇASI

Samet Koç, Solwie Energy'nin yalnızca enerjiye değil, toplumsal alanlara da yatırım yaptığını belirterek spora verdikleri destekten bahsetti: "Fatih Karagümrük ve Erciyes 38 FK'ya verdiğimiz isim sponsorluğu, Kayserispor ile uzun süredir devam eden iş birliğimiz sadece bir reklam değil; toplumsal sürdürülebilirliğe katkıdır. Çünkü biz enerjiyi sadece üretmiyoruz; yaşatıyoruz. Gelecekte rekabet karbon yoğunlukla değil, karbon hafifliğiyle yapılacak. Türkiye bu yarışta öne geçmek istiyorsa, enerji politikalarını sadece teknik değil, stratejik bir vizyonla yeniden düşünmeli." dedi.

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