Paribu Reads’in yeni kitabı “Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek” raflarda yerini aldı

Paribu'nun Paribu Reads çatısı altında 2025'te okurlarla buluşturduğu ikinci kitap olan Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek, Mayıs 2025 itibarıyla raflarda yerini aldı.

BLOKZİNCİRİN İNTERNETİN GELECEĞİNİ NASIL ETKİLEYECEĞİNE ODAKLANIYOR

New York Times çoksatarları arasında yer alan kitap, internetin evrimini ve blokzincir teknolojisinin internetin geleceğinde nasıl bir rol oynayacağını anlaşılır bir dille ele alıyor. Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek, internetin ilk dönemlerde bilgiyi tüketmeye odaklandığını, daha sonra da bireylerin etkileşimine izin verdiğini açıklıyor. Kitaba göre bugün, blokzincir teknolojisi sayesinde bireyler sahiplik kavramını deneyimleyebiliyor ve dijital varlıklara tam anlamıyla sahip olabiliyor. Dixon, bu değişimin yalnızca finans dünyasında değil, pek çok sektörde kalıcı etkiler yaratmaya başladığına dikkat çekiyor. Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek kolay ve bilgilendirici bir okuma deneyimiyle bu değişimi gözler önüne seriyor.

PARİBU'NUN 2025'TE OKURLARLA BULUŞTURDUĞU İKİNCİ KİTAP

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın "İnternetin geleceği ve oraya nasıl ulaşılacağına dair güçlü bir vizyonu keşfetmek için bu kitabı okuyun" dediği Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek, Paribu Reads'in 2025'te okurlarla buluşturduğu ikinci kitap olarak öne çıkıyor. Paribu Reads, Turan Sert tarafından kaleme alınan ve web3'ün temel kavramlarını, teknolojik altyapısını ve günlük hayata etkilerini inceleyen Sorularla Web3 kitabını Şubat 2025'te okurlarla buluşturmuştu.

SEKTÖRDE REFERANS KABUL EDİLEN KİTAPLAR, PARİBU READS'TE

Paribu Reads, doğru bilginin kaynağı olma hedefiyle teknoloji ekosistemine yönelik kapsamlı içerikleri okurlarla buluşturuyor. Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek; serinin sekizinci kitabı olma özelliği taşıyor. Paribu Reads tarafından şimdiye dek okurla buluşturulan kitaplar, şu şekilde sıralanıyor:

Sorularla WEB3 – Turan Sert, 2025

DeFi ve Finansın Geleceği – Campbell R. Harvey, Ashwin Ramachandran ve Joey Santoro, 2024

İnternetin Bir Sonraki Ekonomik ve Kültürel Sınırlarının Haritasını Çıkarmak: Web3 – Alex Tapscott, 2024

Dijital Varlık Devrimi – Alex Tapscott, 2023

Blokzincir Devrimi – Alex Tapscott ve Don Tapscott, 2022

Sorularla DeFi – Turan Sert, 2022

Bitcoin ve Blokzincirin Temelleri – Antony Lewis, 2021

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017'den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla 7 milyonu aşkın kişiye hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 180'den fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield® teknolojisini geliştiren ve dünyanın sayılı dijital varlık saklama platformlarından olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020'den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye'de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştiren Paribu, sanata erişime destek oluyor.

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