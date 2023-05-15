Erdoğan farkla önde: Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda oldu

Seçim sonuçları hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için artık büyük oranda belli olmaya başladı. Sandıklar dün akşamüzeri saat 17.00'de kapandı ve bu sabah saat 07.00 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların 98,61'i açıldı.
Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,34 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45 oy aldı. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,23 olarak kaydedildi. Ancak kesin sonuçlar henüz belli olmadı. Kesinleşmiş sonuçlar YSK'nın ilanın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI
Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde %49,74 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis'e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti %36 ile 267 sandalye kazanırken MHP %10,38 ile 51 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan Yeniden Refah Partisi de girdiği ilk seçimde önemli başarı göstererek %2,84 oy aldı. YRP, Meclis'te 5 vekil ile temsil edilecek. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP'den oluşan Millet İttifak ise 214 vekil çıkarabildi. Bunun 169'u CHP'nin, 45'i ise %9,9 alan İYİ Parti'nin. YSP/HDP'nin 61, TİP'in 3 vekili oldu.
KABİNEDEN 16 İSİM MİLLETVEKİLİ OLDU
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili seçildi. AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.
Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.
SEÇİM SONUÇLARI "AK PARTİ YİNE BİRİNCİ" DEDİ
AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde 79 ilde milletvekili çıkararak TBMM'deki üstünlüğünü korurken seçim haritasına da damgasını vurdu. AK Parti, dün yapılan milletvekili seçiminde TBMM'de 600 milletvekilinden 267'sini aldı. AK Parti'nin vekil çıkaramadığı iller Tunceli ve Hakkâri oldu. AK Parti, 60 ilde birinciliği sandıklarda kaptırmazken, en çok oyu da Bayburt'tan aldı.
ERDOĞAN'A VE AK PARTİ'YE EN YÜKSEK OY BAYBURT'TAN
60 ilde birinciliği bırakmayan AK Parti 30 büyükşehrin 21'inde birinci parti oldu. AK Parti milletvekili seçimlerinde büyükşehirlerden İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa ve Malatya'da yarışı önde göğüsledi.
AK Parti Bayburt'ta 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 57,5 oyu artırarak, 59,99'a yükseltti. Bayburt'ta seçim sonuçları kapsamında Başkan Erdoğan'ın oy oranı yüzde 78'in üzerinde geldi.
2018 seçimlerinde Batman'da 1 milletvekili bulunduran AK Parti Batman'da listesine yer verdiği HÜDA PAR ile 2 milletvekili çıkarttı. AK Parti'nin milletvekili çıkaramadığı iller Tunceli ve Hakkari oldu. 1 Kasım, 7 Haziran ve 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti Tunceli'den milletvekili çıkaramamıştı. 2018 seçimlerinde Hakkâri'den 1 milletvekili çıkaran AK Parti bu seçim de milletvekili çıkaramadı.
SEÇİM SONUÇLARI MECLİSTE SON DURUM
Cumhur İttifakı oyların yüzde 49,47'si ile 323 milletvekili çıkardı. Oyların yüzde 35,72'sini alan AK Parti, TBMM'ye 267 milletvekili gönderirken, MHP yüzde 10,14 ile 51 milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,86 ile TBMM'de 5 vekil ile temsil edilecek. Oyların yüzde 35,09'unu alan Millet İttifakı ise 211 milletvekili ile TBMM'de yer alacak. Yüzde 25,23 oyla 167 milletvekili çıkan CHP, Meclis'te ana muhalefet rolünü üstlenmeye devam edecek. İYİ Parti ise yüzde 9,87'yle 44 milletvekili çıkardı
Yüzde 10,32 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis'e 63 milletvekili gönderdi. Oyların yüzde 8,62'sini alan Yeşil Sol Parti 66 milletvekili çıkarırken, TİP yüzde 1,55 ile 4 milletvekili çıkardı. ATA İttifakı ise seçimlerden yüzde 2,34 oyla çıktı.
SALT ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKINDA
Seçim sonuçlarına göre katılım oranının yüzde 88 olduğu seçimlerde Cumhur İttifakı 301 olan salt çoğunluğu elde etti. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'dan oluşan Cumhur İttifakı, yüzde 49,7 oy oranıyla 323 koltuğa sahip oldu. AK Parti 267, MHP 51, Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.