Erdoğan farkla önde: Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda oldu

Seçim sonuçları hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için artık büyük oranda belli olmaya başladı. Sandıklar dün akşamüzeri saat 17.00'de kapandı ve bu sabah saat 07.00 itibarıyla Anadolu Ajansı tarafından kaydedilen verilere göre sandıkların 98,61'i açıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,34 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45 oy aldı. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,23 olarak kaydedildi. Ancak kesin sonuçlar henüz belli olmadı. Kesinleşmiş sonuçlar YSK'nın ilanın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.