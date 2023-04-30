Kalyon Enerji’den dev işbirliği! ’En büyük finansman garantisi’ olarak kayıtlara geçti

'ATTIĞIMIZ HER ADIMDA KÜRESEL KALKINMA AMAÇLARINA KATKI SAĞLAMAYI GÖZETİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Kalyon Enerji'nin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi'nde belirlenen etki göstergelerinin ilerleyişini raporlamaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği bizim için çok değerli. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi, etki raporlamasına yönelik devam eden taahhütlerimizi netleştirmemize olanak tanırken, yatırımın etki ekosistemindeki katkısının da çok yüksek olduğunu ortaya koydu. Kalyon Enerji olarak sürdürülebilirliği odağına alan bir yönetim sistemi oluşturduk ve attığımız her adımda küresel kalkınma amaçlarına katkı sağlamayı gözeten ilkelerle, etki yatırımı sonuçlarımızı raporlamaya ve duyurmaya devam edeceğiz."