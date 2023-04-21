Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde çifte müjde verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, beklenen müjde haberlerini meydanda yaptığı konuşmasında açıkladı. "İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız" diyen Erdoğan ikinci bir müjde daha verdi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇİFTE MÜJDE!
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı:
"Bugünü İstanbul'da 100 yılın dönüşümünün başlangıç tarihi, miladı olarak görüyoruz. İki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbullu kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni sayfa açacağına inandığımı iki müjdemizi paylaşacağız.
1. MÜJDE: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI
Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır. Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz.
"YARISINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"
Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metre kare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1 buçuk milyon maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek.
2. MÜJDE: KİRA YARDIM TUTARI 5 BİN 250 LİRAYA YÜKSELTİLİYOR
İstanbul'da kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun, İlk Arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz.
"0,74 FAİZ ORANIYLA 1 MİLYON 250 BİN LİRA KREDİ KULLANMA İMKANI SAĞLIYORUZ"
Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüte yer bırakmayacağız. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır.
"İSTANBUL'DA 5 YIL İÇİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"
Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız.
KAMPANYA İLK İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK
Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız.
BAŞVURULAR ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA E-DEVLET'TEN ALINACAK
Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbulumuza, hayırlı olmasını diliyorum."
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASININ DETAYLARI
ÖRNEK HESAPLAMA 1:
120 m² 3+1 daire
900.000 TL devletten
Kalan tutara
% 10 peşinat
6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade
Devletin karşılayacağı kısım, 120 metrekare büyüklüğünde üç oda bir salon ev için 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak.
Vatandaşların kendi koyacağı kısım için borçlanacaklarsa onlara da çeşitli kolaylıklar sağlanacak.
Örneğin bir vatandaş yüzde 0,79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.
Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşlar da devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.
ÖRNEK HESAPLAMA 2:
100 m² 2+1 daire
750.000 TL devletten
Kalan tutara
% 10 peşinat
5.625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade
5 ADIMDA "YARISI BİZDEN" KAMPANYASI
ADIM 1: Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
ADIM 2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
ADIM 3: Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
ADIM 4: Ruhsat alma süreci başlayacak.
ADIM 5: Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.
100.000 KONUTUN TEMELLERİ BUGÜN ATILDI
İstanbul'a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. Temelini attığımız Esenler projesi rezerv alanlarımızdaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır.
1.5 MİLYON KONUT İÇİN TARİHİ DÖNÜŞÜM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı.
İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA UYDU KENTLER KURULACAK
Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kurulacak. 500.000 Avrupa, 500.000 Asya'da olacak.
500 BİN KONUT DA YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Bunun yanı sıra hâlihazırda 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek. Böylelikle 1.5 milyon konut dönüştürülerek, 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak. İstanbul'un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.