Elazığ ve Malatya’da en kapsamlı kentsel dönüşüm yapıldı: Depremin yaraları hızla sarıldı

SİVRİCE'DE YAŞAM BAŞLADI

Bakanlıktan Elazığ depremi sonrası merkez üssü Sivrice'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Bu kapsamda 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı. 27 bin 778 konut yapımı planlanırken, 25 bin 674 konutun ihalesi yapıldı. 22 Ocak itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 17 bin 817 afet konutu (3 bin 575'i köy evi). 2 bin 995 sosyal konut yapılmış olacak. Bin 352 iş yerinden 1.178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslimleri başladı. Depremde büyük hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesi de yeniden inşa edildi. Deprem sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 camii inşa edildi.

45 BİN EV TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, işyeri, köy evi tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları da 2023 yılında teslim edilecek. Malatya, Elazığ, İzmir, Antalya ve Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde de kalıcı afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağı açıklandı.