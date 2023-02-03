Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamlarında kademeli düşüş sürüyor. Yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 85,51 oranı ile zirve yapmıştı. TÜİK Ocak 2023 enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 57,68 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK OCAK 2023 ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON İÇİN EN AZ ARTIŞ GİYİMDE EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %18,35 ile sağlık oldu.
2023 yılı Ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,05, aylık %7,07 oldu İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,81 olarak gerçekleşti.