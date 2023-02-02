Bakan Muş rakamlarla açıkladı: Yılın ilk rekoru geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayı dış ticaret rakamları ile ilgili basın toplantısında konuştu. Bakan Muş, "Türkiye önemli bir üretim üssüdür, 2023 yılında da başarılar elde edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Ocak ayında ihracat %10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaştı" dedi.
Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:
"2023 yılına baktığımızda küresel ekonomide sıkılaşma politikalarına rağmen yüksek seyreden enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı bunun tetiklediği jeopolitik riskler ile Çin ekonomisinin açılmasıyla çok fazla belirsizlik ortamı göze çarpıyor.
Uluslararası kurumların öngörüleri ciddi şekilde farklılaşması bu konuda önemli bir işaretti. Uluslararası kuruluşların raporları göstermektedir ki küresel ekonomideki geleceğe ilişkin öngörülerde birçok soru işaret bulunuyor. 2023 yılının Ocak ayında imalat PMI endekslerinin ABD ve AB gibi ülkelerde önemli eşik olan 50 değerinin altında kaldığını görmekteyiz. Dünya Bankası ve BM'nin ocak ayı raporlarında 2023 için yüzde 1.7 ve 1.9 küresel büyüme oranı öngörülmüştür.
Teknolojiden finans ve üretime azalan talep ve durgunluk beklentileri ile küresel çapta işten çıkarmalar devam etmektedir. Küresel borç krizine parantez açmak istiyorum. IMF'e göre düşük gelirli ülkelerin yüzde 15'i yapılandırma gibi yöntemlere başvurmuş, gelişmiş ülkeler için benzer riskler bulunmaktadır.
"TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK ORANI BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİ SEVİYEDEDİR"
2022 yılında ise gelişmekte olan ülkelerin yüzde 3.4 büyüdüğü tahmin edilirken ülkemizin hedefi yüzde 5'in üzerine çıkacağı öngörülmektedir. IMF'in ocak ayı raporunda Türkiye için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 5.5'e çıkarmıştır. Ekonomiye güven artmaya devam ederek ekonomik güven endeksimiz 99.3'e ulaşmıştır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki PMI verilerinin daralmaya devam ettiği dönemde ülkemiz ocak ayı imalat PMI değeri 50.1'e yükselmiş sektördeki büyümenin ve faaliyet koşullarının daha iyi seviyelere ulaşılacağının işaretini vermektedir.
Türkiye'nin borçluluk oranı birçok ülkeden daha iyi seviyededir. Avrupa ortalamasının 3'te 1'i durumundadır.
Türkiye sanayi üretiminde ve ihracatta emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Elde edilen başarıların arkasında Türkiye'de yakalanan siyasi istikrar büyüktür. İhracatçımıza ufuk açmış ve ihracatçılarımız için dünyanın geniş coğrafyalarına ulaştırmaya imkan vermiştir.
İhracatımızın menzilini artırmak için büyük çaba harcıyoruz. İhracatımızın hangi ülkede ne sorunu varsa çözmek için azami gayret göstereceğiz. Birilerinin çizdiği felaket senaryolarının aksine bu ülkenin gücüne güveniyoruz.
EN YÜKSEK OCAK AYI RAKAMI
Türkiye'nin 2023 yılında da başarılar elde edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek ocak ayı rakamına ulaşmıştır. Ocak ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 artarak 19.4 milyar dolara ulaşmıştır.
İthalatımız ocak ayında 33.7 milyar dolar olurken bu rakamın 4'te 1'inden fazlası enerji ithalatıdır. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi daha iyi anlaşılmaktadır. 2023 ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre 8.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Ocak ayında altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 733 artarak 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Paritenin dış ticaret rakamları üzerinden olumsuz etkileri devam etmektedir. Ocak ayında parite etkisi nedeniyle 500 milyon dolar daha az ihracat gerçekleşmiştir.
Küresel ekonomide zor bir dönem bizi beklemektedir. Avrupa ekonomilerinde görülen zayıf talep ihracatımız üzerinde önemli bir risk yaratmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi ihracatçılarımız alternatif pazarlara yönelmesini önemli gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin mal ve hizmet tedariki konusunda ilk tercihlerinin Türkiye olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Avrupa için ülkemizin tedarik merkezi olması için gayret ederken başta uzak ülkeler stratejisi olmak üzere ihracatçılarımızı farklı pazarlara yönlendirme konusunda yanlarında olmayı sürdürüyoruz. İhracatçılarımızın arkasında olmaya devam ediyoruz."