Bakan Muş rakamlarla açıkladı: Yılın ilk rekoru geldi

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

"2023 yılına baktığımızda küresel ekonomide sıkılaşma politikalarına rağmen yüksek seyreden enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı bunun tetiklediği jeopolitik riskler ile Çin ekonomisinin açılmasıyla çok fazla belirsizlik ortamı göze çarpıyor.

Uluslararası kurumların öngörüleri ciddi şekilde farklılaşması bu konuda önemli bir işaretti. Uluslararası kuruluşların raporları göstermektedir ki küresel ekonomideki geleceğe ilişkin öngörülerde birçok soru işaret bulunuyor. 2023 yılının Ocak ayında imalat PMI endekslerinin ABD ve AB gibi ülkelerde önemli eşik olan 50 değerinin altında kaldığını görmekteyiz. Dünya Bankası ve BM'nin ocak ayı raporlarında 2023 için yüzde 1.7 ve 1.9 küresel büyüme oranı öngörülmüştür.

Teknolojiden finans ve üretime azalan talep ve durgunluk beklentileri ile küresel çapta işten çıkarmalar devam etmektedir. Küresel borç krizine parantez açmak istiyorum. IMF'e göre düşük gelirli ülkelerin yüzde 15'i yapılandırma gibi yöntemlere başvurmuş, gelişmiş ülkeler için benzer riskler bulunmaktadır.