IMF’den Ukrayna’ya yardım paketi hazırlığı

IMF Ukrayna için yeni bir destek paketi hazırlığında. Konuya yakın kaynaklara göre 16 milyar dolarlık yeni paket üzerinde Mart sonunda anlaşma olabilir, ilk ödeme de Nisan ayında yapılabilir.

Programın uygulanıp uygulanmamasının bir dizi koşula bağlı olduğu belirtilen paketin onaylanması halinde desteğin 3-4 yıllık bir süreci kapsayacağı ifade edildi. Yeni paketin 5 - 7 milyar dolarlık kısmının ilk yılda ödenmesi bekleniyor.

Pllanın fonun savaştan zarar görmüş ülkeye borç verebilmesi için IMF'nin borç verme kurallarında da değişiklik yapılmasını gerektireceği ve Kiev hükümetinin geçen yıl onaylanan dört aylık gayri nakdi IMF programını başarıyla tamamlamasının yanı sıra bir dizi politikayı taahhüt etmesinin gerekeceği kaydedildi.

Kaynaklar, planın çoğu IMF üyesi ülke tarafından desteklenmemesi halinde fonun 'Acil Finansman Enstrümanı'nı kullanarak 1,3 milyar dolarlık paket sağlayabileceğini belirtti.

IMF tahminine göre ülkenin bu yılki dış finansman ihtiyacı en az 39,5 milyar dolar civarında.

Avrupa Birliği geçen Aralık ayında Ukrayna için 18 milyar euroluk destek paketini onaylamıştı. ABD'nin de pakete yaklaşık 10 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.