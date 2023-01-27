Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı

Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor seviye kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre 25 Ocak itibariyle borsa yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı.

MKK borsada aylık yatırımcı sayısının 356 bin 82 kişiye karşılık gelen yüzde 9,75 oranında arttığını kaydetti. Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 640 bin 620'ye karşılık gelen yüzde 69,38 oranında arttı.

31 Aralık 2022 itibariyle yatırımcı sayısının 3 milyon 794 bin 409 olarak kaydedilmişti. 2022 yılında borsaya giren yatırımcı sayısı ise 1 milyon 427 bin 457 olmuştu.