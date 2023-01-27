Bakan Vedat Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması!

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair soruları yanıtladı:

"TÜRKİYE BÜYÜMEDE OECD'DE 2. ÜLKE"

Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin makro göstergelerine baktığımız zaman ekonomideki gelişmelerin bazı beklentilerin çok üstünde olduğunu söylememiz gerekir. Her şeyden önce ekonominin en temel göstergesi büyümedir. Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. Pandemi sürecinden çıkışta da dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi olduk. Çin'den sonra en hızlı büyüyen Türkiye oldu. Bu büyüme olayı tesadüfü değildir. Büyüme Türkiye'nin üretim faktörleri arasındaki ilişkiyi ekonomi politikasında iyi dizayn ettiğini ve netice aldığını göstermektedir.

Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.

Asgari ücreti 455-460 dolar seviyesine çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik.

140 BİN PERSONELE KADRO YOLU

Son yılların en önemli sorunu sözleşmeli personelin kadroya geçme meselesiydi. Bu sorunu biz çözdük.

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde.

EYT'li maaşlarına az zam iddiası asılsızdır.

"GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU SEÇİM ÖNCESİ ÇÖZECEĞİZ"

Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.