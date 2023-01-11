Apara Haberler ECB üyesi Galhau: Faizin gelmesi gereken seviyeyi belirlemek için erken
Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:51

ECB üyesi Galhau: Faizin gelmesi gereken seviyeyi belirlemek için erken

ECB üyesi Galhau: Faizin gelmesi gereken seviyeyi belirlemek için erken

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB`nin faiz artırım hızı konusunda pragmatik olması ve faiz oranını nihai seviyeye yaza kadar getirmeyi amaçlaması gerektiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2023'ün ilk yarısında tepe yapmasını beklediklerini de belirten Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bununla birlikte enflasyonu aşağı getirmek için faizin gelmesi gereken nihai seviye konusunda bir öngörüde bulunmak için erken olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında Fransa'da ekonomik aktivitenin beklenenden daha iyi direnç göstermekte olduğunu da ifade eden Villeroy, Fransa'da enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 4 seviyesine düşeceğini tahmin etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB üyesi Galhau: Faizin gelmesi gereken seviyeyi belirlemek için erken
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz