Apara Haberler Bakır fiyatlarında Haziran'dan beri bir ilk: 9 bin doları aştı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:49

Bakır fiyatlarında Haziran'dan beri bir ilk: 9 bin doları aştı

Bakır fiyatlarında Haziran’dan beri bir ilk: 9 bin doları aştı

Bakır fiyatları ABD`de enflasyonun yavaşlamaya devam edeceği beklentisiyle Haziran`dan beri ilk kez ton başına 9 bin doları aştı.

Sanayideki önemli metallerden olan bakır son 2 aydır toparlanma trendinde. Fed'in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi ve Çin'in katı Kovid-19 sınırlamalarını gevşetmesiyle konut sektörüne ilişkin teşvikleri fiyatlardaki toparlanmada etkili oldu. Gelişmeler, emtia talebine ilişkin görünümü de destekliyor.

Londra Metal Borsası'nda bakır ton başına yüzde 1,1 artarak 9,007.50 dolardan işlem gördü.

Guangzhou Futures bir notunda dolardaki düşüş ve Çin'in devasa tedbirlerinin bakır fiyatlarında yükselişe neden olduğunu ancak Çin'de mevsimsel olarak düşük talebin fiyatlarda belirsizlik yaratabileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı ve merakla beklenen konuşmasında para politikasına ilişkin bir açıklama yapmadı. Piyasalarda yarınki ABD enflasyonu bekleniyor. Enflasyondaki yavaşlamayla birlikte faiz artırım hızının da düşürülmesi bekleniyor.

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Bakır fiyatlarında Haziran'dan beri bir ilk: 9 bin doları aştı
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