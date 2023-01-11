Bakır fiyatlarında Haziran’dan beri bir ilk: 9 bin doları aştı

Sanayideki önemli metallerden olan bakır son 2 aydır toparlanma trendinde. Fed'in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi ve Çin'in katı Kovid-19 sınırlamalarını gevşetmesiyle konut sektörüne ilişkin teşvikleri fiyatlardaki toparlanmada etkili oldu. Gelişmeler, emtia talebine ilişkin görünümü de destekliyor.

Londra Metal Borsası'nda bakır ton başına yüzde 1,1 artarak 9,007.50 dolardan işlem gördü.

Guangzhou Futures bir notunda dolardaki düşüş ve Çin'in devasa tedbirlerinin bakır fiyatlarında yükselişe neden olduğunu ancak Çin'de mevsimsel olarak düşük talebin fiyatlarda belirsizlik yaratabileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı ve merakla beklenen konuşmasında para politikasına ilişkin bir açıklama yapmadı. Piyasalarda yarınki ABD enflasyonu bekleniyor. Enflasyondaki yavaşlamayla birlikte faiz artırım hızının da düşürülmesi bekleniyor.