Fed üyesi Daly: Enflasyon üzerinde zafer ilan etmek için erken

Daly Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda "Her iki seçenek için de argümanlar ortaya koyabilirim. Fed'in enflasyonu aşağı getirmeye çalışırken yapabildiği kadar nazik olmalı, ancak aynı zamanda yüksek enflasyonun kemikleşmeyeceğinden kesinlikle emin olması gerekli" dedi.

Daly, nihai seviyenin belirsiz olmasına ve enflasyonla ilgili gelen verilere bağlı olmasına rağmen, merkez bankasının faiz oranlarını duraklamadan önce yüzde 5'in üzerine yükseltmesini beklediğini söyledi. Daly, şu anda yüzde 4,25-4,50 olan politika faizinin, enflasyonu aşağı getirmek için yüzde 5,0-5,25'e gitmesi ve orada kalması gerektiğini düşündüğünü de vurguladı.

Bununla birlikte faizin ne kadar yukarı gitmesi gerektiğini verilerin belirleyeceğini ifade eden Daly, ABD'de şu anda yüzde 3,5 olan işsizlik oranının yüzde 4,5 veya 4,6'ya yükselmesini, şu anda yüzde 5,5 olan enflasyonun 2023 sonunda yüzde 3 bandına gerilemesini beklediğini de söyledi.

Fed Aralık toplantısında faiz artırım hızını yavaşlatırken, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2 hedefine çekmek için ek sıkılaştırmanın geleceğini ve borçlanma maliyetlerinin bir süre daha yüksek seviyelerde kalabileceğini vurguladı.