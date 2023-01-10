Apara Haberler Fed üyesi Bostic: Faiz artırımlarında 25 baz puana inilmesini istiyorum
Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:09

Fed üyesi Bostic: Faiz artırımlarında 25 baz puana inilmesini istiyorum

Fed üyesi Bostic: Faiz artırımlarında 25 baz puana inilmesini istiyorum

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının hali hazırda sınırlayıcı bir seviyede olduğu yönünde genel bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Fed'in faiz oranlarını gelecekte "daha normal tempoda" hareket ettirmesinin "uygun ve önemli" olacağını da belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Ancak belirsizlik miktarı dikkate alındığında faiz oranlarını ayarlarken daha ihtiyatlı olmanın uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bostic, açıklanacak ABD tüketici fiyat verilerinin son istihdam raporunda görülen trendi teyit etmesi halinde federal fon faizi hedefinin gelecek Fed toplantısında 25 baz puan artırılması fikrini "daha ciddiye" alacağını vurguldı.

"Er ya da geç 25 baz puan artırım noktasını gelmemizi istiyorum. Bunun zamanlaması gelecek veriye bağlı" diye konuşan Bostic, "Eğer perşembe günü açıklacak tüketici fiyat verisi istihdam rakamlarında gördüğümüze benzer bir şey gösterir ise, bu beni 25 baz puan artırımı ve bu yönde hareket etmeyi daha ciddi şekilde düşünmeye yönlendirir" diye konuştu.

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Fed üyesi Bostic: Faiz artırımlarında 25 baz puana inilmesini istiyorum
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