Fed politikasının netleşmesini bekleyen piyasada petrol fiyatları geriliyor

Fed'in şahin tutumunu devam ettirmesi halinde ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında resesyona gireceği yönündeki değerlendirmeler petrol talebi üzerinde baskı yaratıyor.

Başkan Jerome Powell'ın bugün katılacağı bir merkez bankacılık konferansında para politikasının seyri konusunda ipuçları verip vermeyeceği belirsizliği de petrol fiyatlarını aşağı itiyor.

ICE'de şu sıralarda Brent petrolü düne göre 44 cent kayıpla 79,21 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 34 cent düşüşle 74,29 dolar.