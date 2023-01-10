ABD’li bankaların dördüncü çeyrekte karları düşmesi bekleniyor

Ekonomide yavaşlamanın yatırım bankacılığı gelirlerini azaltması ve bankaların zor günler için karşılıkları yükseltmelerinin etkisiyle JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun karlarının düşeceği öngörülüyor.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs da dahil edildiğinde ABD'nin en büyük 6 bankasının sorunlu krediler için toplam rezervlerinin 5,7 milyar dolar olması bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde bankalar 2,37 milyar dolar karşılık ayırmışlardı.

6 bankanın net karlarının dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ortalamada yüzde 17 düşmesi de bekleniyor.