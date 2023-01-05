Otomotivde 2017’den bu yana en iyi yıl

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti.

Böylelikle pazarda 2017 yılından bu yana en yüksek yıllık satış rakamına ulaşıldı. 2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışı 956 bini aşmıştı.

2022'de son 5 yılın en yüksek adedine ulaşılsa da satışların 10 yıllık ortalamanın gerisinde kaldığı da görüldü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022'de otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 5,5 oranında düşüşle azalarak 592 bin 660 oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

Veriler otomobil satışlarının 2020 seviyesini yakalayabildiğini gösterdi.

KASIM'DA GELEN MATRAH DÜZENLEMESİ ARALIK SATIŞLARINI SIÇRATTI

ODMD'nin verileri Aralık ayında satışlarda hızlı bir artış olduğunu gösterdi.

Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre yüzde 85 artarak 115 bin 220 adet oldu. Böylelikle aylık bazda 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

Aralık ayında otomotivde satışları otomobil segmentinin sıçrattığı görüldü. Buna göre, Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99 artarak 86 bin 774 adet oldu.

Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55 artışla 28 bin 446 adet olarak kaydedildi.

Kasım ayında gelen düzenlemeyle otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.