Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu! Başkan Erdoğan detayları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı maaşı tutarı da 5.500 TL oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YÜZDE 30 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün emekli ve memur maaşı zam oranını açıklamıştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Memur Sen ile masaya oturulduğunu ve fedakarlıklarla yüzde 25 oranında uzlaşıldığını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.

Başkan Erdoğan ek zam ile emekli ve memur zammı için yapılacak zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini açıkladı. Böylece emekliler yüzde 14,6 memurlar ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı için dün bir açıklama yapmamıştı. Milyonlarca kişi gelecek açıklamaya odaklanırken Başkan Erdoğan, bugün müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşı yüzde 57 artışla 5.500 TL'ye yükseldi.