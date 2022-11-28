ECB üyesi Knot: Enflasyonda riskler hala yukarı yönlü

Paris'te konuşan Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe 2024'te yaklaşacağı tahmininde bulundu. ECB'nin şahin üyelerinden olan Knot "Ancak bu tahminlere yönelik riskler yukarı yönlü. Enflasyonda uzun süreli yükseliş sürecine hazırlıklı olmalı ve fiyat istikrarına odaklanmalıyız" diye konuştu.

Knot bu ortamda faiz artış döngüsünde sona yaklaşılmadığı sinyalini verdi. Knot enflasyonda hızlı biçimde zafer ilan ederek parasal sıkılaşmayı sonlandırmanın en büyük tehlike olduğunu belirtti.

Resesyonun beklenen bir sonuç olduğunu belirten Knot "Büyüme elbette zayıflayacak. Son çeyrekte büyüme zayıf, hatta belki de negatif olabilir. Ancak enflasyonu hedefe döndürmek için de büyümenin yavaşlaması gerekli. " dedi.

ECB Temmuz'dan bu yana toplam 200 baz puanlık faiz artışına gitti. Bazı ECB üyeleri son dönemde faiz artış hızında yavaşlama olması gerektiğine yönelik açıklamalar yapıyor.