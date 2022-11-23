Çin’de iPhone fabrikasının işçileri protesto düzenledi

Çin'de sosyal medya yayılan videolarda, işçilerin "Bize paramızı verin." sloganları attığı, koruyucu sağlık tutumları giyen sağlık ve güvenlik görevlilerinin işçilerin etrafını çevrelediği görüldü.

Diğer videolarda ise protestocuların fabrikayı çevreleyen karantina bariyerlerini geçtiği ve görevlilerin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği gözlendi.

Sabah saatlerinde başlayan eylemin, şirketin işçilere karantina koşullarında çalışmayı sürdürmeleri karşılığında vadettiği prim ödemelerini erteleyeceğini bildirmesine tepki olarak başladığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren, "kapalı devre" üretime geçilmiş, fabrikayı şehirden yalıtmak üzere kampüsün etrafı metal bariyerlerle kapatılmıştı.

Karantina koşullarının yol açtığı zorluklar ve aksaklıklar nedeniyle binlerce işçi bavullarıyla fabrikadan ayrılmış, salgın nedeniyle şehirler arası otobüs seferlerinin yapılmadığı şehirde, uzak köylerdeki ve kasabalardaki evlerine kara yolundan yürüyerek gitmeye çalışan işçilerin görüntüleri medyaya yansımıştı.

Taşeron üretici Foxconn'un, açığı kapatmak üzere işçilere daha fazla maaş ve prim teklif ettiği, ayrıca 100 bin ilave işçi istihdam etmek üzere girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.

ABD'li Apple şirketinin akıllı telefonları iPhone'ların üretildiği dünyadaki en büyük tesislerden olan fabrikada yaşanan sıkıntı nedeniyle üretimin yüzde 30 azaldığı, bunun, yıl başına kadar raflarda yerini alması beklenen yeni nesil telefonların teslimatını geciktireceği kaydedilmişti.

Foxconn, dünyadaki toplam iPhone üretiminin yaklaşık yüzde 70'ni karşılıyor.

Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.