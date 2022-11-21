Atlanta Fed Başkanı Bostic’den enflasyon ile mücadele açıklaması

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyon ile mücadele için politika faizini 100 baz puandan daha fazla artırmasına ihtiyaç duymayacağını hissettiğini de vurguladı.

"Eğer ekonomi beklediğim gibi gelişir ise, 75-100 baz puan ek sıkılaştırmanın gerekli olacağına inanıyorum" diye konuşan Bostic, "Bu seviyede bir politika faiz oranın enflasyonun makul bir zaman içinde aşağı getirilmesi için yeterli olacağına inanıyorum" dedi.

Bostic'in öngördüğü gibi 100 baz puanlık bir artırımı yeterli olması, Federal fon faiz oranının yüzde 4,75-5,0 seviyesinde tepe yapması anlamına geliyor.