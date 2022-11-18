Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için peş peşe indirim geldi. Brent petrol tarafındaki düşüşle beraber hafta sonu benzin fiyatı için yeni indirim bekleniyor. Akaryakıt pompa fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzine cumartesi gününden itibaren indirim bekleniyor. İşte güncel fiyatlar...
Rusya Ukrayna krizi ve OPEC+ arz haberleri eşliğinde petrol fiyatları ile beraber benzin ve motorin fiyatları da dalgalanıyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.
BİR İNDİRİM DE BENZİN FİYATI İÇİN GERÇEKLEŞTİ
Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.
HAFTA SONU BENZİN İÇİN YENİ İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine hafta sonundan (Cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
Motorin fiyatları
İstanbul 24,79 TL
Ankara 24,92 TL
İzmir 24,94
Benzin fiyatları
İstanbul 21,93 TL
Ankara 22,09 TL
İzmir 22,08 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.