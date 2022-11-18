Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

HAFTA SONU BENZİN İÇİN YENİ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine hafta sonundan (Cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.