İngiltere petrol sektöründen yatırım uyarısı

İngiliz petrol ve gaz sektörünün lobu kuruluşu OEUK yaptığı açıklamada, vergi yasalarında değişikliğin şirketlerin onlarca yıl sürebilecek yeni altyapı harcamaları için planlarını zorlaştırdığı vurgulandı.

Offshore Energies UK CEO'su Deirdee Michie yaptığı açıklamada, "Politikacılardan farklı olarak enerji şirketleri gelecek 10 yılları düşünerek yatırım yapıyorlar. Bu yaklaşım ülkeyi 50 yıldır destekleyen istikrarlı, güçlü ve refah içinde bir sektör inşa etti. Biz şimdi gelecek 50 yıl için plan yapıyoruz ve bunu için siyasetçilerimiz ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

OEUK açıklamasına göre, Maliye Bakanı Hunt'ın duyurduğu vergi artırımı 2028'e kadar petrol ve gaz sektöründe 19 milyar GBP daha fazla toplanmasını ve toplam vergi yükünün 80 milyar GBP'ye yükselmesine neden olacak.