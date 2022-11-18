Fed’in Aralık toplantısında faizi 50 baz puan artırması bekleniyor

Reuters tarafından 84 ekonomistin katılımı ile yapılan ankete göre, son 4 toplantıda 75'er baz puan faiz artıran Fed, Aralık toplantısında faizi 50 baz puan yükseltecek.

14-17 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılan ekonomistlerin 78'i Fed'in faiz oranının 13-14 Aralık toplantısında yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselteceğini öngördüler.

Ekonomistlerin Fed faizinin tepe noktası için yaptıkları tahminler yüzde 4,75-5,00'te yoğunlaştı. Bu geçen ay yapılan ankete göre 25 baz puan artışı ifade ediyor. 84 ekonomistin yaptıkları tahminler yüzde 4,25-4,50'den yüzde 5,75-6,00'a aralığında oluştu.