Apara Haberler ECB Başkanı Lagarde'den enflasyon mesaji: Tüm adımları atacağız
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:45 Son Güncelleme: 18.11.2022 12:19

ECB Başkanı Lagarde'den enflasyon mesaji: Tüm adımları atacağız

ECB Başkanı Lagarde’den enflasyon mesaji: Tüm adımları atacağız

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bankanın hedefinin 5 misli üzerinde seyreden enflasyonda düşüşü sağlamak için faizlerin ekonomik büyümeyi sınırlayacak seviyelere yükselmesi gerektiğini belirtti.

ECB Başkanı Lagarde Frankfurt'ta yaptığı konuşmada resesyon riskinin arttığını ancak bunun enflasyonu önemli ölçüde baskılamasının muhtemel olmadığını belirtti.

Tarihinin en agresif parasal sıkılaşmasını gerçekleştiren AMB'nin faizleri Aralık'ta da yüzde 1,5'ten yüzde 2'ye veya daha üzerine yükseltmesi bekleniyor.

Faizlerin daha fazla yükseleceğini belirten Lagarde "Teşvikleri çekmek tek başına yeterli olmaz. Faizleri enflasyonu hedefe döndüreceği seviyeye yükseltmemiz gerekecek" diye konuştu.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim'de yüzde 10,6 olmuştu. Bankanın Başkan Yardımcısı Luis de Guindos enflasyonun birkaç ay daha yüksek kalacağı tahminini yapmıştı.

Lagarde ayrıca bilanço normalleştirmesinin ölçüde şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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ECB Başkanı Lagarde'den enflasyon mesaji: Tüm adımları atacağız
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