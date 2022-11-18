BOJ Başkanı Kuroda: Faizi şu an artırmak uygun değil

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonomi ücretlerde bu artışı sağlayacak kadar güçlenmediği sürece faiz artırımı yapmaktan kaçınacaklarını vurguladı.

Parlamentoda konuşan Kuroda, Japonya'nın ekonomik görünümü için belirsizliğin aşırı yüksek olduğunu, BOJ'un ultra gevşek para politikası ile ekonomide büyümeyi ücretler daha fazla artara kadar devam ettirmesi gerektiğini ifade etti.

Kuroda, "Faiz oranlarını şimdi artırmak Japonya'nın ekonomik toparlanmasını erteler. BOJ'un sonsuza kadar faiz artırmayacağını söylemiyorum, ben cari ekonomik gelişmeler ve fiyat gelişmeleri ışığında faizi şu an artırmanın uygun olmadığını söylüyorum" dedi.