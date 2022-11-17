Sosyal konut projesinde yeni takvim belli oldu

Son dakika haberleri...TOKİ kura çekimi için yeni takvim açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.