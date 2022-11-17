Apara Haberler Sosyal konut projesinde yeni takvim belli oldu
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:17

Sosyal konut projesinde yeni takvim belli oldu

Sosyal konut projesinde yeni takvim belli oldu

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde yeni kura tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" denildi. Böylece 11 il için de TOKİ kura tarihleri de netleşmiş oldu.

Son dakika haberleri...TOKİ kura çekimi için yeni takvim açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ İÇİN 2. ETAP BAŞLIYOR!

Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor.

7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.

"İKİNCİ ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN KİLİS'TEN BAŞLIYOR"

Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

  • 17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
  • 18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24
  • 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
  • 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  • 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  • 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal konut projesinde yeni takvim belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz