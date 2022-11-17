New York Fed Başkanı Williams: Para politikası tek başına yeterli değil

New York Fed Başkanı John Williams, finansal istikrar risklerinin düzeltilmesi için politika yapıcıların ABD Hazine kağıdı piyasası gibi şeylerin dayanıklılığını artıracak eylemlerde bulunmaları gerektiğini savundu.

New York Fed tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Willams, "Para politikasının etkisini en yüksek şekilde gösterebilmesi için finansal piyasaların düzgün çalışıyor olması gerekli. Para politikasını finansal istikrar kırılganlıklarını azaltmak için kullanmak ekonomi için olumsuz sonuçlara yol açabilir" dedi.