Fed Başkan Yardımcısı Waller’dan ’Güvercin’ sinyal

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde konuşan Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, 13-14 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında ne yapılması gerektiği konusunda nihai kararını şu an ile toplantıya kadarki sürede gelecek verileri gözden geçirmeden vermeyeceğini ifade etti. Waller, enflasyonun yönünü kararlı bir şekilde aşağı çevirdiğinden kuşku duymaya devam ettiğini vurguladı.

Enflasyonun yönünü değiştiğine sadece bir aylık rapor ile karar verilemeyeceğini belirten Waller, Fed'in fiyat istikrarını sağlama çabalarında faizler yukarı giderken istihdam piyasasında bir hareket olmadığına işaret etti ve "İş gücü piyasasını takip etmek gerekli" diye konuştu.