ABD Hazine Bakanı Yellen’den dikkat çeken enflasyon açıklaması

ABD'de Ekim ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Yellen, "Bu gerilemenin bir dönüm noktası olup olmadığını bilmiyorum. Tek bir veri ile çok fazla bir değerlendirme yapamam" diye konuştu.

Ekim ayında çekirdek enflasyonun kendi beklentisinden daha fazla düştüğüne işaret eden Yellen, kira fiyatlarının istikrar kazandıklarını ancak eski kira kontratlarının daha yüksek fiyatlarla yenilenmelerinin bir süre daha çekirdek enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını vurguladı.