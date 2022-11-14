Apara Haberler ABD Hazine Bakanı Yellen'den dikkat çeken enflasyon açıklaması
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:28

ABD Hazine Bakanı Yellen'den dikkat çeken enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Yellen’den dikkat çeken enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de yukarı yönlü fiyat baskıların Ekim ayında bir miktar gevşediğine işaret eden veriler görmenin iyi olduğunu, ancak enflasyonda bir dönüş noktasına ulaşılıp ulaşılmadığının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

ABD'de Ekim ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Yellen, "Bu gerilemenin bir dönüm noktası olup olmadığını bilmiyorum. Tek bir veri ile çok fazla bir değerlendirme yapamam" diye konuştu.

Ekim ayında çekirdek enflasyonun kendi beklentisinden daha fazla düştüğüne işaret eden Yellen, kira fiyatlarının istikrar kazandıklarını ancak eski kira kontratlarının daha yüksek fiyatlarla yenilenmelerinin bir süre daha çekirdek enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını vurguladı.

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ABD Hazine Bakanı Yellen'den dikkat çeken enflasyon açıklaması
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