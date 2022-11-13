SoftBank nisan-eylül aylarında zarar etti

Japonya'da enerji, finans, yatırım ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank Group mali yıl bilançolarını yayımladı.

Geçen mali yılın aynı döneminde 363,5 milyar yen net kar eden Japon firma, 2022 mali yarı yılında net zarar kaydetti.

Yatırım sektöründeki piyasa koşullarının etkisiyle, SoftBank 129,1 milyar yen (895 milyon dolar) net zarar yaşadı.

6 aylık periyotta firmanın satış gelirleri ise yüzde 6,7 artarak 3,18 trilyon yene (22,9 milyar dolar) yükseldi.

Softbank, piyasa belirsizliğini gerekçe göstererek, Mart 2023'te sona erecek mali yıla ilişkin beklentilerini açıklamadı.

İŞ GÜCÜ AZALTILACAK

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Masayoşi Son, küresel enflasyon kaynaklı aleyhte gelişen piyasa koşullarına dikkati çekti.

Son, bu koşullar çerçevesinde, Japon firmanın yeni yatırım sahalarına açılma seviyesini düşüreceklerini söyledi.

Yeni karar doğrultusunda SoftBank Group'un yatırım bağlantılı iş gücünün yüzde 30 oranında azaltılacağı açıklandı.