Çin’de e-ticaret şirketleri Çevrim İçi Alışveriş Festivali gününe ait satışlarını açıklamadı

GEÇEN YIL 84,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI

Şirket geçen yılki satışların 10 günde 540,3 milyar yuana (o günün kuruyla yaklaşık 84,5 milyar dolar) ulaştığını açıklamıştı. Çevrim içi satışlardan elde edilen gelir önceki yıla göre yüzde 8,45 artarken, yıllık gelir artışı oranı, festivalin organize edildiği 2009'dan beri ilk kez tek haneye gerilemişti.

Alibaba'nın Tabao ve TMall platformlarının Endüstri Geliştirme ve Operasyon Merkezi Başkanı Çui Şue, bu yılki festivalin, "Çin'in tüketim endüstrisinin direncini ve canlılığını yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.

Şue, bu yılki festivaldeki amaçlarının "platformdaki satıcıların operasyonlarında güveni geliştirmek olduğunu" belirtti.

Alibaba'nın rakibi Jing Dong (JD.com) da brüt satış hacmini açıklamadı ancak bu yılki Bekarlar Günü kampanyasının "rekor kırdığını" ifade etti. Şirket, geçen yıl 10 günde 349,1 milyar yuan (o günün kuruyla yaklaşık 54,5 milyar dolar) brüt satış hacmi elde ettiklerini bildirmişti.