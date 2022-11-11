Polonya ile Slovakya doğal gaz boru hattında yarın ticari akış başlayacak

Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hattın, Slovakya sınırı yakınındaki Strachocina şehrinde iki ülke arasında hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, boru hattında bugün kapasite tesisi yapılacağı ve 12 Kasım'da ticari gaz akışı başlayacağı bildirildi.

SLOVAKYA'YA YILDA 4,7, POLONYA'YA 5,7 MİLYAR METREKÜP GAZ AKIŞI SAĞLANACAK

Boru hattı, Polonya topraklarında 61 kilometre, Slovakya topraklarında da 106 kilometre uzunluğunda inşa edildi.

Doğal gaz aktarım tesisi, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle enerji ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşayan Polonya için önem taşıyor.

Kurulan hat sayesinde Slovakya'ya yılda 4,7 milyar, Polonya'ya da 5,7 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak.

Bu gaz bağlantısıyla Polonya, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkasya'da bulunan gaz kaynaklarına altyapısal erişim elde edecek. Slovakya da Baltık Pipe boru hattının yanı sıra Polonya ve Litvanya'da da bulunan LNG terminallerine erişim sağlayacak.