Kansas City Fed Başkanı George artırım hızının yavaşlatılmasına destek verdi

Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatması görüşünü daha önce de dile getiren Kansas City Fed Başkanı Esther George, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun son 4 aydır düşmekte olduğuna işaret ederek "daha ölçülü" bir yaklaşım içinde olunmasını istedi.

"Hiç kuşkusuz, para politikası gelecekteki enflasyon bekleyişlerinin iyice yerleşmesinden kaçınmak için yüksek enflasyona kararlı şekilde yanıt vermeli" diye konuşan George, "Faiz artırımlarına daha ölçülü bir yaklaşım, politika yapıcılar ekonominin yüksek faizlere verdiği yanıt konusunda yargıya varırken özellikle faydalı olabilir" dedi.

George, Fed'in faizleri nereye kadar yükseltmesi gerektiğini söylemezken, "Ne kadar sıkılaştırmanın gerekli olduğunu sadece ekonominin ve enflasyonun dinamiklerini gözleyerek belirleyebiliriz, bu teori ile veya pandemi öncesindeki göstergeler ile önceden belirlenemez" diye konuştu.