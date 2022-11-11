Goldman Sachs: Ekim ayı ABD enflasyon rakamları pozitif bir işaret

CNBC'ye verdiği demeçte, sermaye piyasalarının önümüzdeki aylarda toparlanmasını beklediğini ifade eden Goldman Sachs CEO'su David Solomon, "Şu anda yaşamakta olduğumuzun değerleme beklentilerinin yeniden ayarlanması olduğunu düşünüyorum. Bu değerleme ayarlamasına önümüzdeki aylarda adapte olduğumuzda sermaye piyasalarının bir miktar yeniden açıldığını göreceğiz" dedi.

Solomon, insanların 2023 yılında şirketlerin karlarında büyümenin daha yavaş olmasını beklemelerinin sürpriz olmadığını da ifade etti.

Demecinde kriptoparalara ilişkin soruları da yanıtlayan Solomon, "Kriptoparaların oldukça spekülatif olduklarını düşünüyorum, yatırımcılar ihtiyatlı olmalı" dedi.