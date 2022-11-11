Apara Haberler Daly: Tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil
Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:05

Daly: Tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil

Daly: Tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayı verisi iyi haber. Ancak tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil. Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olacak" diye konuştu.

Çekirdek hizmet enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini, yüzde 7,7 seviyesindeki manşet enflasyonun "sınırlı bir rahatlama" sağladığını ve hala zaferden uzak olduklarını belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Enflasyonu aşağı getirmek konusunda kararlı olmalıyız. İşimiz tam olarak bitene kadar politikayı ayarlamaya devam edeceğiz" dedi.

Para politikasının şu anda ılımlı şekilde sınırlayıcı olduğunu da anlatan Daly, "Verileri izlememiz gerekli. Kayda değer bir belirsizlik var. Ancak şimdi faiz artırım hızını düşürme zamanı. Fed faizinde tepe noktasının ne olacağı konusunda çok fazla belirsizlik var. O tepe noktasına yavaş yavaş yapılacak faiz artırımları ile ulaşılmasını destekliyorum. Faiz artırımlarını durdurmak tartışma konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Daly: Tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil
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