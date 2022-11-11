Cleveland Fed Başkanı Mester: Enflasyon riskleri ortadan kalkana kadar sıkılaştırma politikası devam etmeli

Enflasyonun yavaşlamakta olduğuna dair bazı umut verici yeni işaretler gördüklerini belirten Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ancak ABD Merkez Bankası'nın hala karşı karşıya olduğu ana riskin çok yüksek seviyedeki fiyat baskılarını azaltmak için yeterince agresif şekilde hareket etmemek olduğunu vurguladı.

"Cari enflasyon seviyesi ve geniş tabanlı yapıcı, ısrarcılığı dikkate alındığında, para politikasının enflasyonu yüzde 2 patikasına doğru daha sürdürülebilir bir düşüşe sokmak için daha sınırlayıcı hale gelmesi ve bir süre sınırlayıcı olmaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuşan

Mester, Aralık ayında yapılacak politika toplantısında ne kadar büyük bir faiz artırımı yapılması gerektiği konusunda ise bir ifade kullanmazken, "Fed'in faizleri ne kadar yukarı itmesi gerektiğinden emin değilim, bu enflasyonu ne olacağına bağlı" dedi.

Cleveland Fed Başkanı Mester bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri.