Çin’de 10 bin yeni virüs vakası bildirilince kısıtlamalar artırıldı

Çin'in başkenti Pekin, yeni bir Kovid-19 vakası dalgasıyla karşı karşıya kaldığı için şehir parklarını kapattı ve başka kısıtlamalar getirdi.

Cuma günü güneydeki üretim merkezi Guangzhou ve batı mega kenti Chongqing'de 5 milyondan fazla insan kilit altındaydı. Ülke Cuma günü 10 bin 729 yeni vaka bildirdi ve neredeyse tamamı hiçbir semptom göstermeden pozitif sonuç verdi.

Birçok şehir okulu uzaktan eğitime geçti, hastane hizmetleri kısıtlandı ve bazı dükkan ve restoranlar kapatıldı, personeli karantinaya alındı.

Sosyal medyadaki videolar, bazı bölgelerde polis ve sağlık çalışanlarıyla protesto eden veya kavga eden insanları gösterdi.