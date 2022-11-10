Ekim ayı ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Ekim ayı enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7,7 olarak beklentilerin altında gelirken aylık bazda yüzde 0,4 olduğu kaydedildi. Böylece ABD'de yıllık enflasyon Ekim'de 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler yıllık artışın yüzde 8,2'den yüzde 7,9'a ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

Çekirdek göstergelerde de düşüş izlendi. Açıklanan verilere göre, Ekim'de gıda ve enerji dışı aylık enflasyon yüzde 0,4 gelirken yıllık enflasyon ise yüzde 6,3 olarak kaydedildi.

Ülkede Eylül ayında gıda ve enerji hariç enflasyon aylık yüzde 0,6; yıllık ise yüzde 6,6 artmıştı.