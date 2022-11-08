Apara Haberler Mısır 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi için BAE ile anlaşma yaptı
Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:15

Mısır 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi için BAE ile anlaşma yaptı

Mısır 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi için BAE ile anlaşma yaptı

Mısır, enerji kaynaklarını çeşitlendirme girişimleri kapsamında 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzaladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da bulunan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu.

Mısır'da en büyük rüzgar enerjisi projelerinden birini öngören anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını aktaran Bin Zayid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile söz konusu anlaşmanın imza törenine katıldıklarını belirtti.

Bin Zayid, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirme ve yenilenebilir enerji girişimlerini hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Mısır, ürettiği yıllık 64 milyar metreküp doğal gazın çoğunu kendisi tüketiyor. Kahire yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yerli tüketimi azaltarak doğal gaz ihracatını artırmayı hedefliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır 10 gigawatt kapasiteli rüzgar enerjisi için BAE ile anlaşma yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz