Küresel piyasalarda iyimser atmosfer

ABD ara seçimleri ve Perşembe günkü ABD TÜFE verisi öncesi hisse senetleri piyasalarında ralliler gözlemlenmeye devam ediyor.

S&P 500 endeksi pazartesi gününü yüzde 1 yükselişle kapadı. ABD hisse vadelileri de bu sabah yatay seyrediyor.

ABD ara dönem seçimlerinde geleneksel olarak hisse rallileri görülebiliyor.

İyimserlik Asya'ya da taşınırken Japon endeksleri ralliyi sırtlıyor. Topix ve Nikkei yüzde 1'i aşan prim var. Çin hisseleri ise sert Kovid tedbirlerinden geri adım atılmaması sebebiyle olumsuz ayrışıyor.

Dolar pazartesi günkü düşüşünün ardından gelişmiş ülke para birimlerine göre yatay bir seyir izliyor. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 yükselişle 1.318 puan seviyesinde.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,22 ile yatay. Spot altın da 1.670 dolar civarında yatay görünüm sergiliyor.