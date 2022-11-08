Apara Haberler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatı geriliyor
Giriş Tarihi: 8.11.2022 12:55 Son Güncelleme: 8.11.2022 12:55

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatı geriliyor

ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatı geriliyor

ABD'de perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamına odaklanmış piyasalarda spot altın fiyatı geriledi.

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in agresif faiz artırımı politikasına son vereceği beklentileri ile 1682 dolar/ons direncinin üzerine çıkan spot altın fiyatı dün buradan başlayan satışların etkisiyle bu sabah da geriliyor.

Spot altın fiyatı bu sabah yüzde 0,30'u aşan düşüş ile 1668,68 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1669,22 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, 1682 dolar/ons seviyesi güçlü şekilde geçilmedikçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini vurguluyorlar. Aşağı harekette ilk destek 1665 dolar/ons, buranın kırılması halinde 1644 ve 1615 dolar/ons hedeflenebilir.

1682 dolar/ons seviyesini kırdıracak bir yukarı harekette ise hedef 1709 dolar/ons olacak.

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ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatı geriliyor
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