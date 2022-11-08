AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Kasım Cuma günü açıklanacak Eylül 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 1,8 ila yüzde 4,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistler, eylülde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 3,1 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ağustosta aylık yüzde 2,4 ve yıllık yüzde 1 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 4,05 yükselmişti.