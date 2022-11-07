Apara Haberler Teknolojide işten çıkarma dalgası genişliyor
Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:54

Teknolojide işten çıkarma dalgası genişliyor

Teknolojide işten çıkarma dalgası genişliyor

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yarattığı büyük işten çıkarma dalgası, Amazon ve Lyft gibi şirketlerin de katılımıyla ABD teknoloji sektöründe ses getiren yeni bir gelişme olarak öne çıktı. İşten çıkarma dalgasında son olarak gündemde Meta var. Şirketin bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı belirtildi.

ABD'de teknoloji sektöründe işten çıkarma haberlerinin ardı arkası gelmiyor.

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta Platforms, Wall Street Journal'ın haberine göre bu hafta binlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarmalara başlayacak.

Gazete işten çıkarmaların en erken Çarşamba günü başlayabileceğini belirtirken şirketin çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri gerektiğini ilettiğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta Twitter'ın işgücü, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımı tamamlanmasının ardından yarı yarıya düşürülerek 3 bin 700 kişiye indirilmişti. Ancak Musk'ın platforma kazandırmak istediği yeni özelliklerin hayata geçirilmesinde kritik rol oynayabileceği anlaşılan bazı işten çıkarılan çalışanlar, geri çağırıldı.

Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teknolojide işten çıkarma dalgası genişliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz