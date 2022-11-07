Richmond Fed Başkanı Barkin: Faiz oranlarını beklenenden daha yüksek yükseltmeye devam edilmeli

Gelecekteki faiz artırımlarının hızlı konusunda daha bilinçli şekilde değerlendirme yapmaya hazır olduğunu ifade eden Barkin, faiz artırımlarının yavaşlayabileceğini belirtirken, Powell'in nihai faiz oranının önceki resmi tahminden daha yüksek olabileceği sözlerine de destek verdi.

ABD tarım dışı istihdam verilerini de değerlendiren Barkin, "Açıklanan rakamlar benim temas kurduğum kişi, kuruluşlardan duyduklarım ile tutarlı. Talep güçlü olmaya devam ediyor. İş gücü piyasası sıkı olmayı sürdürüyor ve bu hala yapacak çok işimiz olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.